На Донбасі загинув молодий захисник України

Україна знову зазнала важкої втрати на Донбасі. 12 травня під час виконання службових обов'язків загинув солдат військової служби за контрактом Денис Остроушко.

Про це повідомили у Покровсько-Ясинуватському військкоматі, передає телеканал "Орбіта".

Читайте також: З початку агресії Росії на Донбасі ЗСУ втратили 3332 військових, – Полторак

У 2017 році Покровсько-Селидівський об'єднаний військовий комісаріат призвав молодого хлопця на службу.

Військовослужбовець народився у 1995 році. Проживав у місті Селидове, що на Донеччині. У бійця залишилась матір.

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, в районі населеного пункту Новогородське в Донецькій області при виконанні бойового завдання загинув 21-річний водій БМП Іван Сперелуп.