На Донбасі загинув молодий захисник України
Україна знову зазнала важкої втрати на Донбасі. 12 травня під час виконання службових обов'язків загинув солдат військової служби за контрактом Денис Остроушко.
Про це повідомили у Покровсько-Ясинуватському військкоматі, передає телеканал "Орбіта".
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У 2017 році Покровсько-Селидівський об'єднаний військовий комісаріат призвав молодого хлопця на службу.
Військовослужбовець народився у 1995 році. Проживав у місті Селидове, що на Донеччині. У бійця залишилась матір.
Нагадаємо, у неділю, 6 травня, в районі населеного пункту Новогородське в Донецькій області при виконанні бойового завдання загинув 21-річний водій БМП Іван Сперелуп.
Джерело: 24 Канал
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