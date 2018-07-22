На Донбассе погиб украинский боец: фото

В ночь с 19 на 20 июля на территории Донбасса при неизвестных обстоятельствах погиб украинский военнослужащий Сергей Огородник.

Об этом сообщает "Милитарный портал" в Twitter.

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Сергей Огородник, 1985 г.н., г. Малин (Житомирская обл.), 14 омбр. На военной службе в 30-й отдельной механизированной бригаде с января 2014 по апрель 2015. 26 июля 2014 был награжден орденом "За мужество" III степени,

– говорится в сообщении.

Известно, что боец проходил военную службу по контракту в составе 14-й отдельной механизированной бригады. У погибшего остались мать и сестра.

Также отмечается, что потеря, скорее всего, была небоевой. Украинскому защитнику оставалось 20 дней до окончания контракта.