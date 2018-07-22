На Донбасі загинув український боєць: фото

У ніч з 19 на 20 липня на території Донбасу при невідомих обставинах загинув український військовослужбовець Сергій Огородник.

Про це повідомляє "Мілітарний портал" у Twitter.

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Сергій Огородник, 1985 р.н., м. Малин (Житомирська обл.), 14 омбр. На військовій службі в 30-й окремій механізованій бригаді з січня 2014 по квітень 2015. 26 липня 2014 був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що боєць проходив військову службу за контрактом у складі 14-тої окремої механізованої бригади. У загиблого залишилися мати і сестра.

Також відзначається, що втрата, швидше за все, була небойовою. Українському захисникові залишалося 20 днів до завершення контракту.