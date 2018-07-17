На Донбасі загинув український оборонець, ще один військовий – травмований, – штаб ООС
Вдень 17 липня окупанти шість разів порушували режим тиші в зоні проведення Операції об'єднаних сил. На жаль, є втрати серед українських оборонців: внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий, ще один захисник – поранений.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує штаб Операції об'єднаних сил.
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Окупанти відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Гнутове, Широкине та Водяне, а по захисниках Залізного відпрацював снайпер,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втрати противника уточнюються.
Джерело: 24 канал
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