На Донбассе погиб украинский защитник, еще один военный – травмирован, – штаб ООС

Днем 17 июля оккупанты шесть раз нарушали режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил. К сожалению, есть потери среди украинских защитников: в результате враждебного обстрела погиб военный, еще один защитник – ранен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил. Читайте также: Пророссийские боевики убили российского наемника, когда тот пытался сдаться военным ВСУ Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного отработал снайпер,

– говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника уточняются.