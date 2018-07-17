На Донбассе погиб украинский защитник, еще один военный – травмирован, – штаб ООС
Днем 17 июля оккупанты шесть раз нарушали режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил. К сожалению, есть потери среди украинских защитников: в результате враждебного обстрела погиб военный, еще один защитник – ранен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.
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Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного отработал снайпер,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что потери противника уточняются.
Источник: 24 канал
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