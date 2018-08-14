На Донбассе погиб украинский военный
Вчера, 13 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб 40-летний военнослужащий из Кропивницкого Михаил Яровой.
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградского областного совета в Facebook.
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Кировоградский областной совет глубоко скорбит по поводу трагической гибели во время Антитеррористической операции (операции объединенных сил, – "24") военнослужащего в/ч А 0666 Ярового Михаила Михайловича и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего,
– говорится в сообщении.
Отметим, 28-я Отдельная механизированная бригада на данный момент выполняет боевые задачи на донецком направлении (район Марьинки и Красногоровки).
В то же время, как сообщили в самой бригаде местному изданию "Без купюр", боец погиб вчера, 13 августа, в 19:50. Так, находясь на наблюдательном посту, он услышал выстрел и пошел проверить ситуацию, но подорвался на мине.
Яровой служил в 28-й бригаде всего месяц. Он прибыл в часть 19 июля из учебного центра "Десна", что в Черниговской области. В ряды ВСУ был призван 19 апреля этого года.
У погибшего защитника остались жена, с которой он состоял в гражданском браке, маленький ребенок и престарелая мать.