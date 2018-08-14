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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донбасі загинув український військовий

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На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

Вчора, 13 серпня, у зоні прoведення Oперації oб'єднани[ сил на Донбасі загинув 40-річний військoвoслужбoвець з Кропивницього Михайлo Ярoвий.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної ради у Facebook.

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Кіровоградська обласна рада глибоко сумує з приводу трагічної загибелі під час Антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил, – "24") військовослужбовця в/ч А 0666 Ярового Михайла Михайловича і висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 28-ма Окрема механізована бригада на даний момент виконує бойові завдання на донецькому напрямку (район Мар'їнки та Красногорівки).

Водночас, як повідомили у самій бригаді місцевому виданню "Без купюр", боєць загинув вчора, 13 серпня, о 19:50. Так, перебуваючи на спостережному посту, він почув вистріл і пішов перевірити ситуацію, але підірвався на міні.

Яровий служив у 28-й бригаді лише місяць. Він прибув в частину 19 липня з навчального центру "Десна", що у Чернігівській області. До лав ЗСУ був призваний 19 квітня цього року.

У загиблого захисника залишилися дружина, з якою він перебував у цивільному шлюбі, маленька дитина і старенька мати.

Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі Новини Кропивницького
Джерело: 24 Канал
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