На Донбасі загинув український військовий

Вчора, 13 серпня, у зоні прoведення Oперації oб'єднани[ сил на Донбасі загинув 40-річний військoвoслужбoвець з Кропивницього Михайлo Ярoвий.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної ради у Facebook.

Читайте також: Росія перекинула на Донбас нове важке озброєння

Кіровоградська обласна рада глибоко сумує з приводу трагічної загибелі під час Антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил, – "24") військовослужбовця в/ч А 0666 Ярового Михайла Михайловича і висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 28-ма Окрема механізована бригада на даний момент виконує бойові завдання на донецькому напрямку (район Мар'їнки та Красногорівки).

Водночас, як повідомили у самій бригаді місцевому виданню "Без купюр", боєць загинув вчора, 13 серпня, о 19:50. Так, перебуваючи на спостережному посту, він почув вистріл і пішов перевірити ситуацію, але підірвався на міні.

Яровий служив у 28-й бригаді лише місяць. Він прибув в частину 19 липня з навчального центру "Десна", що у Чернігівській області. До лав ЗСУ був призваний 19 квітня цього року.

У загиблого захисника залишилися дружина, з якою він перебував у цивільному шлюбі, маленька дитина і старенька мати.