В течение суток 16 ноября пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты во время атак применяли минометы калибра 120 и 82 милиметра, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Была зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов:

возле Старогнатовки – из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов;

– из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды возле Невельского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов;

– из крупнокалиберных пулеметов; рядом с Павлополем – из минометов калибра 82 миллиметра, РПГ и стрелкового оружия.

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Несколько горячее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь было зафиксировано 8 вражеских обстрелов:

неподалеку от Майорска – из станкового противотанкового гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из станкового противотанкового гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Новолуганского и Попасной – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

и – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. вблизи Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе Крымского – из минометов калибров 82 и 120 миллиметров, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

К сожалению, в результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток 17 ноября пророссийские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Кроме того, потерь с украинской стороны зафиксировано не было.

Заметим, что в течение суток 15 ноября оккупанты 13 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате боев один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях/ Инфографика 24 канала