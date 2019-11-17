09:42
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      На Донбассе погиб украинский воин: боевики увеличили количество обстрелов

      30 Читати новину українською
      Как прошли сутки на Донбассе / Пресс-центр Операции Объединенных сил

      В течение суток 16 ноября пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты во время атак применяли минометы калибра 120 и 82 милиметра, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Была зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов:

      • возле Старогнатовки – из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • трижды возле Невельского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • неподалеку от Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов;
      • рядом с Павлополем – из минометов калибра 82 миллиметра, РПГ и стрелкового оружия.

      Важно! Разведка выяснила, каковы потери пророссийских боевиков за неделю

      Несколько горячее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь было зафиксировано 8 вражеских обстрелов:

      • неподалеку от Майорска – из станкового противотанкового гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды возле Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Новолуганского и Попасной – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
      • вблизи Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • дважды в районе Крымского – из минометов калибров 82 и 120 миллиметров, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      К сожалению, в результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил.

      С начала текущих суток 17 ноября пророссийские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Кроме того, потерь с украинской стороны зафиксировано не было.

      Заметим, что в течение суток 15 ноября оккупанты 13 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате боев один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

      увртв окупованих територій Донбас
      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях/ Инфографика 24 канала

      Захваченные на Азове корабли вскоре вернут Украине
      сегодня
      538
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      20 тайных союзов, которые действительно существуют
      сегодня , 08:48 20 тайных союзов, которые действительно существуют
      Борис Немировський 154
      Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020
      сегодня , 08:20 Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020
      Ігор Саджениця 89
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      16 ноября , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 631
      Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      16 ноября , 20:41 Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      Наталя Ромашова 265
      Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      16 ноября , 20:00 Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      Анна Калюжна 276
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук