На Донбассе погиб украинский воин: боевики увеличили количество обстрелов
В течение суток 16 ноября пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты во время атак применяли минометы калибра 120 и 82 милиметра, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Была зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов:
- возле Старогнатовки – из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды возле Невельского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Павлополем – из минометов калибра 82 миллиметра, РПГ и стрелкового оружия.
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Несколько горячее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь было зафиксировано 8 вражеских обстрелов:
- неподалеку от Майорска – из станкового противотанкового гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новолуганского и Попасной – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- вблизи Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды в районе Крымского – из минометов калибров 82 и 120 миллиметров, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
К сожалению, в результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил.
С начала текущих суток 17 ноября пророссийские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Кроме того, потерь с украинской стороны зафиксировано не было.
Заметим, что в течение суток 15 ноября оккупанты 13 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате боев один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.
Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях/ Инфографика 24 канала