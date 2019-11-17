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      На Донбасі загинув український воїн: бойовики збільшили кількість обстрілів

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      Як минула доба на Донбасі / Пресцентр Операції Об'єднаних сил

      Упродовж доби 16 листопада проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти під час атак застосовували міномети калібру 120 та 82 мліметри, озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно. Було зафіксовано й вогневу активність ворожих снайперів.

      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів:

      • біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • тричі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
      • неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів;
      • біля Павлополя – з мінометів калібру 82 міліметри, РПГ і стрілецької зброї.

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      Дещо гарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут було зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

      • неподалік Майорська – з станкового протитанкового гранатомету, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Новолуганського та Попасної – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
      • поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • двічі у районі Кримського – з мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      На жаль, внаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

      Від початку поточної доби 17 листопада проросійські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Крім того, втрат з українського боку зафіксовано не було.

      Зауважимо, що упродовж доби 15 листопада окупанти 13 разів відкривали вогонь про українських позиціях. У результаті боїв один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму.

      увртв окупованих територій Донбас
      Окуповані території в Донецькій і Луганській областях/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Збройні сили України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
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