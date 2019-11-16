Розвідка з'ясувала, які втрати проросійських бойовиків за тиждень
Розвідка Об'єднаних сил з'ясувала, що від 8 по 15 листопада втрати збройних формувань Росії на Донбасі становлять 28 осіб. З них 12 – ліквідували.
Українські військові відповідають проросійським бойовикам, якщо виникає небезпека. Про це повідомляють у пресслужбі штабу ООС.
Знайте більше: Росія висуває нові умови по Донбасу – як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
Бойовики не припиняють обстріли українських позицій. Так, впродовж 15 листопада окупанти стріляли 13 разів.
У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,
– наголошують там.
За інформацією розвідки Об’єднаних сил, за тиждень окупантів поменшало на 28 осіб, з них 12 – ліквідували, ще 16 осіб – це санітарні втрати.
Окуповані території в Донецькій і Луганській областях/ Інфографіка 24 каналу
Які ще останні дані розвідки?
- Проросійські бойовики на Донбасі активно поповнюють боєкомплект передових підрозділів на Донецькому та Луганському напрямках.
- Командування російсько-окупаційних військ підвищує рівень готовності підрозділів своїх армійських корпусів.
- Також окупанти перевіряють наявність матеріальних засобів та визначають потреби їхнього постачання за умови активізації бойових дій