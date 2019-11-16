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      Розвідка з'ясувала, які втрати проросійських бойовиків за тиждень

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      Розвідка повідомила про втрати бойовиків за тиждень / Getty Images

      Розвідка Об'єднаних сил з'ясувала, що від 8 по 15 листопада втрати збройних формувань Росії на Донбасі становлять 28 осіб. З них 12 – ліквідували.

      Українські військові відповідають проросійським бойовикам, якщо виникає небезпека. Про це повідомляють у пресслужбі штабу ООС.

      Знайте більше: Росія висуває нові умови по Донбасу – як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна

      Бойовики не припиняють обстріли українських позицій. Так, впродовж 15 листопада окупанти стріляли 13 разів.

      У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,
      – наголошують там.

      За інформацією розвідки Об’єднаних сил, за тиждень окупантів поменшало на 28 осіб, з них 12 – ліквідували, ще 16 осіб – це санітарні втрати.

      увртв окупованих територій Донбас
      Окуповані території в Донецькій і Луганській областях/ Інфографіка 24 каналу

      Які ще останні дані розвідки? 

      • Проросійські бойовики на Донбасі активно поповнюють боєкомплект передових підрозділів на Донецькому та Луганському напрямках.
      • Командування російсько-окупаційних військ підвищує рівень готовності підрозділів своїх армійських корпусів.
      • Також окупанти перевіряють наявність матеріальних засобів та визначають потреби їхнього постачання за умови активізації бойових дій
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини політики
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