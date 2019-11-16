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      Разведка выяснила, какие потери пророссийских боевиков за неделю

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      Разведка сообщила о потерях боевиков за неделю / Getty Images

      Разведка Объединенных сил выяснила, что от 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований России на Донбассе составляют 28 человек. Из них 12 – ликвидировали.

      Украинские военные отвечают пророссийским боевикам, если возникает опасность. Об этом сообщают в пресс-службе штаба ООС.

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      Боевики не прекращают обстрелы украинских позиций. Так, в течение 15 ноября оккупанты стреляли 13 раз.

      В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику,
       отмечают там.

      По информации разведки Объединенных сил, за неделю оккупантов стало меньше на 28 человек, из них 12 – ликвидировали, еще 16 человек – это санитарные потери.

      увртв окупованих територій Донбас
      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях/ Инфографика 24 канала

      Какие еще последние данные разведки?

      • Пророссийские боевики на Донбассе активно пополняют боекомплект передовых подразделений на Донецком и Луганском направлениях.
      • Командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности своих подразделений армейских корпусов.
      • Также оккупанты проверяют наличие материальных средств и определяют потребности их поставки при условии активизации боевых действий

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Война на Донбассе
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