Разведка выяснила, какие потери пророссийских боевиков за неделю

Разведка Объединенных сил выяснила, что от 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований России на Донбассе составляют 28 человек. Из них 12 – ликвидировали.

Украинские военные отвечают пророссийским боевикам, если возникает опасность. Об этом сообщают в пресс-службе штаба ООС.

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Боевики не прекращают обстрелы украинских позиций. Так, в течение 15 ноября оккупанты стреляли 13 раз.

В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику,

– отмечают там.

По информации разведки Объединенных сил, за неделю оккупантов стало меньше на 28 человек, из них 12 – ликвидировали, еще 16 человек – это санитарные потери.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях/ Инфографика 24 канала

Какие еще последние данные разведки?