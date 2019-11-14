Усиливают передовую, – разведка выяснила, что происходит на оккупированном Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе активно пополняют боекомплект передовых подразделений на Донецком и Луганском направлениях.

Командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности своих подразделений армейских корпусов. Об этом сообщил представитель Минбороны Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Знайте больше: Разведение сил на Донбассе: как реагируют местные жители

Разведка выяснила, что пророссийские боевики усиливают передовую.

Противник активизировал меры по пополнению боекомплекта передовых подразделений боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийских систем и минометов, – сказал Праута.

Кроме того, оккупанты проверяют наличие материальных средств и определяют потребности их поставки при условии активизации боевых действий.

Отметим, оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции. Так, в течение суток 13 ноября боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В то же время 11 ноября завершилось разведение сил и средств в районе Богдановки – Петровского.

Где произошло разведение сил на Донбассе?

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения происходят в рамках минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.



Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала