Усиливают передовую, – разведка выяснила, что происходит на оккупированном Донбассе
Пророссийские боевики на Донбассе активно пополняют боекомплект передовых подразделений на Донецком и Луганском направлениях.
Командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности своих подразделений армейских корпусов. Об этом сообщил представитель Минбороны Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки.
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Разведка выяснила, что пророссийские боевики усиливают передовую.
Противник активизировал меры по пополнению боекомплекта передовых подразделений боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийских систем и минометов, – сказал Праута.
Кроме того, оккупанты проверяют наличие материальных средств и определяют потребности их поставки при условии активизации боевых действий.
Отметим, оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции. Так, в течение суток 13 ноября боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В то же время 11 ноября завершилось разведение сил и средств в районе Богдановки – Петровского.
Где произошло разведение сил на Донбассе?
- В районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
Все разведения происходят в рамках минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.
Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала