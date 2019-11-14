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      Усиливают передовую, – разведка выяснила, что происходит на оккупированном Донбассе

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      Боевики пополняют запасы боеприпасов в передовых подразделениях на Донбассе
      Боевики пополняют запасы боеприпасов в передовых подразделениях на Донбассе / Getty images

      Пророссийские боевики на Донбассе активно пополняют боекомплект передовых подразделений на Донецком и Луганском направлениях.

      Командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности своих подразделений армейских корпусов. Об этом сообщил представитель Минбороны Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки.

      Знайте больше: Разведение сил на Донбассе: как реагируют местные жители

      Разведка выяснила, что пророссийские боевики усиливают передовую.

      Противник активизировал меры по пополнению боекомплекта передовых подразделений боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийских систем и минометов, – сказал Праута.

      Кроме того, оккупанты проверяют наличие материальных средств и определяют потребности их поставки при условии активизации боевых действий.

      Отметим, оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции. Так, в течение суток 13 ноября боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В то же время 11 ноября завершилось разведение сил и средств в районе Богдановки – Петровского.

      Где произошло разведение сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Міністерство оборони України
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