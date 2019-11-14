Посилюють передову, – розвідка з'ясувала, що відбувається на окупованому Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі активно поповнюють боєкомплект передових підрозділів на Донецькому та Луганському напрямках.

Командування російсько-окупаційних військ підвищує рівень готовності підрозділів своїх армійських корпусів. Про це повідомив речник Мінборони Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки.

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Розвідка з’ясувала, що проросійські бойовики посилюють передову.

Противник активізував заходи з поповнення боєкомплекту передових підрозділів боєприпасами для стрілецької зброї, артилерійських систем і мінометів, – сказав Праута.

Окрім того, окупанти перевіряють наявність матеріальних засобів та визначають потреби їхнього постачання за умови активізації бойових дій.

Зазначимо, окупанти не припиняють обстрілювати українські позиції. Так, упродовж доби 13 листопада бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню. Водночас 11 листопада завершилося розведення сил та засобівв районі Богданівки – Петрівського.

Де відбулося розведення сил на Донбасі?

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу