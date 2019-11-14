Окупанти 17 разів обстріляли Донбас: де було найгарячіше

Упродовж доби 13 листопада збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з військових не постраждав.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів біля:

Невельського;

Славного;

Лебединського;

Новоселівки;

Новотроїцького;

Пищевика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 11 ворожих обстрілів поблизу:

Хутора Вільного;

Луганського;

Новолуганського;

Зайцевого;

Оріхового;

Новотошківського;

Світлодарська;

Шумів.

Вчора, 13 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська уже 1 раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат немає.

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Зауважимо, що розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської, №2 в районі Золотого та №3 біля Петрівського. Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу