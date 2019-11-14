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      Окупанти 17 разів обстріляли Донбас: де було найгарячіше

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      Окупанти 17 разів обстріляли Донбас
      Окупанти 17 разів обстріляли Донбас / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 13 листопада збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з військових не постраждав.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів біля:

      • Невельського;
      • Славного;
      • Лебединського;
      • Новоселівки;
      • Новотроїцького;
      • Пищевика.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 11 ворожих обстрілів поблизу:

      • Хутора Вільного;
      • Луганського;
      • Новолуганського;
      • Зайцевого;
      • Оріхового;
      • Новотошківського;
      • Світлодарська;
      • Шумів.

      Вчора, 13 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

      З початку цієї доби російські окупаційні війська уже 1 раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат немає.

      До теми: Зустріч у нормандському форматі: у Путіна відреагували на заяву про "зняті перешкоди"

      Зауважимо, що розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської, №2 в районі Золотого та №3 біля Петрівського. Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.

      За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      карта окупованих теритоій
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні сили України Новини Донецька Новини Луганська
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