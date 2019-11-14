Оккупанты 17 раз обстреляли Донбасс: где было горячее всего

В течение суток 13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из военных не пострадал.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 6 обстрелов возле:

Невельского;

Славного;

Лебединского;

Новоселовки;

Новотроицкого;

Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов вблизи:

Хутора Свободного;

Луганского;

Новолуганского;

Зайцево;

Орехово;

Новотошковского;

Светлодарска;

Шумов.

Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска уже 1 раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет.

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Заметим, что разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской, №2 в районе Золотого и №3 возле Петровского. Все разведения происходят в рамках Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.

По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала