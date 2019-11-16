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      Боевики били из гранатометов и минометов: горячие точки на Донбассе

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      Как минули сутки на Донбассе / Соцсети

      В течении суток 15 ноября пророссийские боевики на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов:

      • возле Черненко – из станкового противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды возле Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 миллиметров и автоматических гранатометов;
      • вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

      Советуем ознаймитися! Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина

      Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь боевики совершили 7 обстрелов:

      • дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 миллиметра, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;
      • дважды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 милиметра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Хутора Вольного – из станковых противотанковых гранатометов.

      В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. С начала суток 16 ноября российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

      К слову, в течении суток 14 ноября оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции. Вследствии таких враждебных действий погиб военный.

      увртв окупованих територій Донбас
      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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