Боевики били из гранатометов и минометов: горячие точки на Донбассе

В течении суток 15 ноября пророссийские боевики на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов:

возле Черненко – из станкового противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из станкового противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Зайцевого – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 миллиметров и автоматических гранатометов;

– из стрелкового оружия, минометов калибра 120 миллиметров и автоматических гранатометов; вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

и – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

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Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь боевики совершили 7 обстрелов:

дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 миллиметра, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из минометов калибра 82 миллиметра, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;

– из станковых противотанковых гранатометов; дважды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 милиметра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 милиметра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Хутора Вольного – из станковых противотанковых гранатометов.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. С начала суток 16 ноября российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

К слову, в течении суток 14 ноября оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции. Вследствии таких враждебных действий погиб военный.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала