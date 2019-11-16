Бойовики гатили з гранатометів і мінометів: найгарячіші точки на Донбасі
Упродовж доби 15 листопада проросійські бойовики на Донбасі 13 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти застосовували міномети калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 6 обстрілів:
- біля Черненко – з станкового протитанкового гранатомету, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Зайцевого – зі стрілецької зброї, мінометів калібру 120 міліметрів і автоматичних гранатометів;
- поблизу Лебединського та Березового – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.
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Найбільше обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут бойовики здійснили 7 обстрілів:
- двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 міліметри, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів.
Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму. Від початку доби 16 листопада російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не зафіксовано.
До слова, упродовж доби 14 листопада окупанти 15 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок таких ворожих дій загинув військовий.
Окуповані території в Донецькій і Луганській областях/ Інфографіка 24 каналу