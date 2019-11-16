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      Бойовики гатили з гранатометів і мінометів: найгарячіші точки на Донбасі

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      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 15 листопада проросійські бойовики на Донбасі 13 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти застосовували міномети калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 6 обстрілів:

      • біля Черненко – з станкового протитанкового гранатомету, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • двічі біля Зайцевого – зі стрілецької зброї, мінометів калібру 120 міліметрів і автоматичних гранатометів;
      • поблизу Лебединського та Березового – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

      Радимо ознаймитися! Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна

      Найбільше обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут бойовики здійснили 7 обстрілів:

      • двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 міліметри, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
      • біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
      • двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
      • поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів.

      Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму. Від початку доби 16 листопада російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не зафіксовано.

      До слова, упродовж доби 14 листопада окупанти 15 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок таких ворожих дій загинув військовий.

      увртв окупованих територій Донбас
      Окуповані території в Донецькій і Луганській областях/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Новини України Війна на Донбасі
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