На Донбасі загинув український захисник

Проросійські окупанти посилюють вогонь на Донбасі. Так, за минулу добу, 14 листопада, вони 15 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок таких ворожих дій загинув військовий.

Так, противник застосовував протитанкові гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а також – заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри. Про це інформує штаб ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь в бік українських охоронців: двічі біля Кам’янки, двічі неподалік Пісків, поблизу Новомихайлівки, Широкиного, Гнутового та Красногорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" постріли лунали 7 разів: поблизу Жолобка, Новолуганського і Луганського, Майорська, двічі біля Новотошківського, а також – біля Оріхового.

Внаслідок обстрілів, поранення несумісні з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил,

– мовиться у повідомленні.

Увага! Тим часом розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської, №2 в районі Золотого та №3 біля Петрівського. Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта окупованих територій Донбасу/ інфографіка 24 каналу