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      Скільки українців загинули за час останнього "перемир'я" на Донбасі: сумні дані

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      За час останнього перемир'я на Донбасі загинули понад 30 осіб
      За час останнього перемир'я на Донбасі загинули понад 30 осіб / Ілюстративне фото

      Останнє так зване "хлібне перемир'я" оголошували на Донбасі ще 21 липня. Проте, підконтрольні РФ бойовики постійно зривали його і обстрілювали позиції військових ЗСУ. Через це Україна зазнала серйозних втрат – загинули 33 людини.

      Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив у своєму твіттері. Тому, українська сторона сподівається на конкретні результати зустрічі "нормандської четвірки", які зможуть сприяти покращенню ситуації на Донбасі.

      Читайте також: Посилюють передову, – розвідка з'ясувала, що відбувається на окупованому Донбасі

      За останнє "перемир'я" ми заплатили 33 життя. Ось чому ми очікуємо конкретних результатів від саміту в нормандському форматі. Насамперед, звільнення наших громадян з Росії та тимчасово окупованих територій, в тому числі Криму,
      – наголосив Пристайко.

      Водночас комісар ООН з прав людини повідомив, що станом на 31 жовтня кількість постраждалих під час війни на Донбасі сягнула понад 40 тисяч осіб, з них понад 13 тисяч – загинули, передає "Радіо свобода".

      Серед загиблих:

      • 3345 цивільних осіб. Серед них і жертви катастрофи рейсу MH17, що був збитий бойовиками над Донбасом,
      • 4 тисячі українських військових,
      • майже 6 тисяч підконтрольних РФ окупантів.

      Ще близько 30 тисяч осіб було поранено. З них майже 9 тисяч цивільних, близько 11 тисяч бійців ЗСУ та понад 13 тисяч бойовиків.

      окуповані райони донбасу
      Окупований Донбас / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Вадим Пристайко Жертви ООН Постраждалі Війна на Донбасі Проросійські бойовики
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