Скільки українців загинули за час останнього "перемир'я" на Донбасі: сумні дані

Останнє так зване "хлібне перемир'я" оголошували на Донбасі ще 21 липня. Проте, підконтрольні РФ бойовики постійно зривали його і обстрілювали позиції військових ЗСУ. Через це Україна зазнала серйозних втрат – загинули 33 людини.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив у своєму твіттері. Тому, українська сторона сподівається на конкретні результати зустрічі "нормандської четвірки", які зможуть сприяти покращенню ситуації на Донбасі.

Читайте також: Посилюють передову, – розвідка з'ясувала, що відбувається на окупованому Донбасі

За останнє "перемир'я" ми заплатили 33 життя. Ось чому ми очікуємо конкретних результатів від саміту в нормандському форматі. Насамперед, звільнення наших громадян з Росії та тимчасово окупованих територій, в тому числі Криму,

– наголосив Пристайко.

For the last "ceasefire" we paid 33 lives. That's why we expect concrete results from #NormandySummit. First of all, release of our citizens from #Russia and temporarily occupied territories including #Crimea. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 14, 2019

Водночас комісар ООН з прав людини повідомив, що станом на 31 жовтня кількість постраждалих під час війни на Донбасі сягнула понад 40 тисяч осіб, з них понад 13 тисяч – загинули, передає "Радіо свобода".

Серед загиблих:

3345 цивільних осіб. Серед них і жертви катастрофи рейсу MH17, що був збитий бойовиками над Донбасом,

4 тисячі українських військових,

майже 6 тисяч підконтрольних РФ окупантів.

Ще близько 30 тисяч осіб було поранено. З них майже 9 тисяч цивільних, близько 11 тисяч бійців ЗСУ та понад 13 тисяч бойовиків.



Окупований Донбас / інфографіка 24 каналу