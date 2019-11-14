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      Сколько украинцев погибло за время последнего "перемирия" на Донбассе: печальные данные

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      За время последнего перемирия на Донбассе погибли более 30 человек
      За время последнего перемирия на Донбассе погибли более 30 человек / Иллюстративное фото

      Последнее так называемое "хлебное перемирие" объявляли на Донбассе еще 21 июля. Однако, подконтрольные РФ боевики постоянно срывали его и обстреливали позиции военных ВСУ. Из-за этого Украина понесла серьезные потери – погибли 33 человека.

      Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в своем твиттере. Поэтому, украинская сторона надеется на конкретные результаты встречи "нормандской четверки", которые смогут способствовать улучшению ситуации на Донбассе.

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      За последнее "перемирие" мы заплатили 33 жизни. Вот почему мы ожидаем конкретных результатов от саммита в нормандском формате. Прежде всего, освобождения наших граждан из России и временно оккупированных территорий, в том числе Крыма,
      – подчеркнул Пристайко.

      Одновременно комиссар ООН по правам человека сообщил, что по состоянию на 31 октября количество пострадавших во время войны на Донбассе достигло более 40 тысяч человек, из них более 13 тысяч – погибли, передает "Радио свобода".

      Среди погибших:

      • 3345 гражданских лиц. Среди них и жертвы катастрофы рейса MH17, который был сбит боевиками над Донбассом,
      • 4 тысячи украинских военных,
      • почти 6 тысяч подконтрольных РФ оккупантов.

      Еще около 30 тысяч человек были ранены. Из них почти 9 тысяч гражданских, около 11 тысяч бойцов ВСУ и свыше 13 тысяч боевиков.

      окуповані райони донбасуОккупированный Донбасс / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Украина – Россия Война на Донбассе Постраждалі ООН Жертвы Вадим Пристайко
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