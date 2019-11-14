Сколько украинцев погибло за время последнего "перемирия" на Донбассе: печальные данные

Последнее так называемое "хлебное перемирие" объявляли на Донбассе еще 21 июля. Однако, подконтрольные РФ боевики постоянно срывали его и обстреливали позиции военных ВСУ. Из-за этого Украина понесла серьезные потери – погибли 33 человека.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в своем твиттере. Поэтому, украинская сторона надеется на конкретные результаты встречи "нормандской четверки", которые смогут способствовать улучшению ситуации на Донбассе.

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За последнее "перемирие" мы заплатили 33 жизни. Вот почему мы ожидаем конкретных результатов от саммита в нормандском формате. Прежде всего, освобождения наших граждан из России и временно оккупированных территорий, в том числе Крыма,

– подчеркнул Пристайко.

For the last "ceasefire" we paid 33 lives. That's why we expect concrete results from #NormandySummit. First of all, release of our citizens from #Russia and temporarily occupied territories including #Crimea. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 14, 2019

Одновременно комиссар ООН по правам человека сообщил, что по состоянию на 31 октября количество пострадавших во время войны на Донбассе достигло более 40 тысяч человек, из них более 13 тысяч – погибли, передает "Радио свобода".

Среди погибших:

3345 гражданских лиц. Среди них и жертвы катастрофы рейса MH17, который был сбит боевиками над Донбассом,

4 тысячи украинских военных,

почти 6 тысяч подконтрольных РФ оккупантов.

Еще около 30 тысяч человек были ранены. Из них почти 9 тысяч гражданских, около 11 тысяч бойцов ВСУ и свыше 13 тысяч боевиков.

Оккупированный Донбасс / инфографика 24 канала