На Донбассе погиб украинский защитник

Пророссийские оккупанты усиливают огонь на Донбассе. Так, за минувшие сутки, 14 ноября, они 15 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие таких враждебных действий погиб военный.

Так, противник применял противотанковые гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а также – запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра. Об этом информирует штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь в сторону украинских охранников: дважды у Каменки, дважды неподалеку Песков, вблизи Новомихайловки, Широкино, Гнутово и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" выстрелы раздавались 7 раз: вблизи Желобка, Новолуганска и Луганского, Майорска, дважды у Новотошковского, а также – у Орехового.

Вследствие обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил,

– говорится в сообщении.

Внимание! Между тем разведение сил и средств уже произошло на трех участках – №1 в районе Станицы Луганской, №2 в районе Золотого и №3 у Петровского. Все разведения происходят в пределах Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.



По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала