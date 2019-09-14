11:08
14 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дед Пиня присел на стакан. Семьянин Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:46, 13 сентября
      Вести.UA: Ненаказанный Дубинский и "забаненная" Геращенко. Зеленые кнопкодавы
      Вєсті.UA
      20:51, 13 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      На Донбассе погиб военный

      62 Читати новину українською
      Погиб военный в зоне ООС
      Погиб военный в зоне ООС / Фото из соцсетей

      13 сентября на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский военный.

      Воин получил тяжелое ранение несовместимое с жизнью, сообщили в пресс-штабе ООС.

       Ранее: На Донбассе погиб украинский воин: что известно о герое – фото

      Сейчас для выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

      Имя героя пока неизвестно.

      В течение суток 13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

      Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

       

      blog_ava
      Гороскоп на 14 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1544
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сегодня , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 612
      Не смогли прочитать е-мейл: судьи не приняли важное доказательство Абромавичуса против Кононенко
      сегодня , 07:40 Не смогли прочитать е-мейл: судьи не приняли важное доказательство Абромавичуса против Кононенко
      Ірина Шиба 179
      Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым
      сегодня , 07:01 Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым
      Наталя Боднар 643
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 сентября , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 431
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      13 сентября , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 178
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук