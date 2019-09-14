На Донбассе погиб военный
13 сентября на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский военный.
Воин получил тяжелое ранение несовместимое с жизнью, сообщили в пресс-штабе ООС.
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Сейчас для выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.
Имя героя пока неизвестно.
В течение суток 13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.
Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала