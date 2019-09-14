На Донбасі загинув військовий
13 вересня на Донбасі під час виконання бойового завдання загинув український військовий.
Воїн отримав важке поранення несумісне з життям, повідомили у прес-штабі ООС.
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Наразі для з’ясування обставин працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.
Ім'я героя поки невідоме.
Упродовж доби 13 вересня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.
Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.
Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу