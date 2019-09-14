Окупанти обстріляли Донбас: 8 поранених військових

Упродовж доби 13 вересня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького, Мар’їнки, Талаківки, Авдіївки, Опитного, Верхньоторецького, Водяного, Пищевика та Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі Зайцевого, Майорська, Новгородського, Новолуганського та поблизу Хутора Вільного.

За минулу добу під час виконання бойових завдань 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського.

Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

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Карта окупованих територій/ Інфорграфіка 24 каналу