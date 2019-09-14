Оккупанты обстреляли Донбасс: 8 раненых военных

В течение суток 13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

Читайте также: О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера и почему о ней вспомнили

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 14 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опросного, Верхнеторецкого, Водяного, Пищевика и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Зайцево, Майорска, Новгородского, Новолуганского и вблизи Хутора Вольного.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского.

Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

Кстати: Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину, – Кучма



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала