Оккупанты обстреляли Донбасс: 8 раненых военных
В течение суток 13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 14 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опросного, Верхнеторецкого, Водяного, Пищевика и Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Зайцево, Майорска, Новгородского, Новолуганского и вблизи Хутора Вольного.
За минувшие сутки во время выполнения боевых задач 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского.
Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.
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Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала