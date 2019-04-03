На Донбассе погибли два украинских защитника: оккупантов без ответа не оставили

За прошедшие сутки, 2 апреля, российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего два наших военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения. Действия врага без адекватного ответа не остались. Трое боевиков были уничтожены, восемь – ранены.

Наемники били из минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерийских систем.

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Под ударом противника оказались позиции наших военных вблизи Верхнеторецкого, Широкино, Авдеевки, Гнутово, Водяного, Новозвановки, Попасной, Катериновки.

Из-за обстрелов боевиков на Донбассе погибли Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед" – они были воинами отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина".

Военные погибли во время обстрела боевиков – в результате прямого попадания мины в блиндаж, сообщают в батальоне. Это самые большие сиюминутные потери, которые фиксировались в зоне ООС в последнее время.