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      Воины ВСУ одним выстрелом уничтожили "Утес" боевиков на Донбассе: эффектное видео

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      Уничтожение бойцами ВСУ "Утеса" боевиков на Донбассе попало на видео
      Уничтожение бойцами ВСУ "Утеса" боевиков на Донбассе попало на видео / Скриншот с видео

      В районе населенного пункта Попасная на Луганщине, воины одного из подразделений Объединенных сил уничтожили крупнокалиберный пулемет "Утес" пророссийских боевиков.

      Воины ООС снова дали достойный ответ оккупанту – единственным выстрелом уничтожили вооружение врага. За эту территорию отвечает 54-я механизированная бригада ВСУ.

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      Отметим, ситуация на Донбассе обострилась, боевики активизировались. Рост напряжения после выборов военные предполагали.

      Боевики палят по украинским позициям из запрещенного вооружения – только с начала суток 2 апреля таких обстрелов было уже 10. Двое украинских воинов погибли, еще двое получили ранения. В частности, в районе города Попасная боевики били из минометов и автоматических станковых гранатометов.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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