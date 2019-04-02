Воины ВСУ одним выстрелом уничтожили "Утес" боевиков на Донбассе: эффектное видео

В районе населенного пункта Попасная на Луганщине, воины одного из подразделений Объединенных сил уничтожили крупнокалиберный пулемет "Утес" пророссийских боевиков.

Воины ООС снова дали достойный ответ оккупанту – единственным выстрелом уничтожили вооружение врага. За эту территорию отвечает 54-я механизированная бригада ВСУ.

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Отметим, ситуация на Донбассе обострилась, боевики активизировались. Рост напряжения после выборов военные предполагали.

Боевики палят по украинским позициям из запрещенного вооружения – только с начала суток 2 апреля таких обстрелов было уже 10. Двое украинских воинов погибли, еще двое получили ранения. В частности, в районе города Попасная боевики били из минометов и автоматических станковых гранатометов.