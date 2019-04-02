Воїни ЗСУ одним пострілом знищили "Утьос" бойовиків на Донбасі: ефектне відео

В районі населеного пункту Попасна, що на Луганщині, воїни одного з підрозділів Об’єднаних сил знищили крупнокаліберний кулемет "Утьос" проросійських бойовиків.

Воїни ООС знову дали гідну відповідь окупанту – єдиним пострілом знищили озброєння ворога. За цю територію відповідає 54-ї механізована бригада ЗСУ.

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Зазначимо, ситуація на Донбасі загострилася, бойовики активізувались. Зростання напруження після виборів військові передбачали.

Бойовики гатять по українських позиціях із забороненого озброєння – лише від початку доби 2 квітня таких обстрілів було вже 10. Двоє українських воїнів загинули, ще двоє отримали поранення. Зокрема, у районі міста попасна бойовики гатили з мінометів та автоматичних станкових гранатометів.