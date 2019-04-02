Пулеметчица Яна Червона погибла на Донбассе

В следствии обстрела боевиков пулеметчица добровольческого батальона "Донбасс" Яна Червона и Сергей Милютин с позывным "Деда" погибли на Донбассе.

Военнослужащая погибла в результате прямого попадания мины в блиндаж, сообщили источники 24 канала в батальоне "Донбасс-Украина". Боевики с начала суток 2 апреля 10 раз обстреляли украинские позиции – и все обстрелы осуществляли из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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Яна Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 года. Дома ее ждали муж и двое детей. На смерть украинских воинов отреагировал и Президент Украины Петр Порошенко.

Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить,

– написал он на своей странице в Twitter.

Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати.



Яна Червона та Олександр Мелютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити... pic.twitter.com/LXUaQ1rqhG — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 квітня 2019 р.

Погибший военнослужащий Сергей Милютин с позывным "Деда"

Яна остро отреагировала на ряд акций протеста, организованных "Нацкорпусом" и "Нацдружинами" с требованиями наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". Отметим, во время тех акции не раз случались стычки их представителей с правоохранителями.



Фото с Фейсбук-странице Яны Червоной



Фото с Фейсбук-странице Яны Червоной



Фото с Фейсбук-странице Яны Червоной

Как и прогнозировали военные, сразу после выборов на Донбассе боевики активизировались – количество обстрелов значительно возросло.

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