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      Пулеметчица Яна Червона погибла на Донбассе

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      Волонтер Яна Червона погибла на Донбассе
      Волонтер Яна Червона погибла на Донбассе / Соцсети

      В следствии обстрела боевиков пулеметчица добровольческого батальона "Донбасс" Яна Червона и Сергей Милютин с позывным "Деда" погибли на Донбассе.

      Военнослужащая погибла в результате прямого попадания мины в блиндаж, сообщили источники 24 канала в батальоне "Донбасс-Украина". Боевики с начала суток 2 апреля 10 раз обстреляли украинские позиции – и все обстрелы осуществляли из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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      Яна Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 года. Дома ее ждали муж и двое детей. На смерть украинских воинов отреагировал и Президент Украины Петр Порошенко.

      Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить,
      написал он на своей странице в Twitter.

      Погибший военнослужащий Сергей Милютин с позывным "Деда"

      Яна остро отреагировала на ряд акций протеста, организованных "Нацкорпусом" и "Нацдружинами" с требованиями наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". Отметим, во время тех акции не раз случались стычки их представителей с правоохранителями.


      Фото с Фейсбук-странице Яны Червоной


      Фото с Фейсбук-странице Яны Червоной


      Фото с Фейсбук-странице Яны Червоной

      Как и прогнозировали военные, сразу после выборов на Донбассе боевики активизировались – количество обстрелов значительно возросло.

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      Теги: Новости Украины
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