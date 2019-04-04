Похоронили погибшую на Донбассе Яну Червоную: что известно о жизни украинского воина

В Харькове состоялась церемония прощания с погибшей на Донбассе Яной Червоной. Она поехала на фронт сразу после начала войны на Донбассе, однако сначала была волонтером. А в 2016 году начала принимать активное участие в боевых действиях. Что еще известно о жизни этой незаурядной и сильной женщины, предлагаем Вам ознакомиться в материале 24 канала.

В начале апреля на Донбассе погибла старший солдат и пулеметчица Яна Червона, имевшая позывной "Ведьма". Произошло это после того, как мина боевиков попала в блиндаж, в котором находилась женщина. Вместе с Яной этот мир покинул еще один украинский боец – Александр Милютин с позывным "Деда". С обоими попрощались в Бахмуте и Харькове 4 апреля. У Яны Червоной остались двое детей (девятилетний сын и восьмилетняя дочь) и муж.

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Биография Яны Червоной



Яна Червона вместе со своими детьми

Яна по образованию является секретерам. А до войны на Донбассе, как признавалась, "работала мамой" и любила рыбачить. Также принимала участие в харьковском Майдане: ходила на митинги к памятнику Шевченко и маршировала с другими патриотами по городу, выкрикивая "Харьков — это Украина", "Украина — едина". Впоследствии, когда здесь появились проплаченные титушки из российского Белгорода и начались драки и стрельба, женщина пошла в ряды харьковской Самообороны. А дальше началась война.

Моя старшая дочь, мой сын, которому тогда было четыре годика, зимой 2013-2014 года с маленьким флагом Украины в руке ходил со мной на акции. До первой ангины. Потом он ходил со мной уже весной. И тогда мы с ним попали в перестрелку – по дороге к стадиону "Металлист" на нас устроили нападение, по людям начали стрелять... И не только резиновыми, как я потом узнала. Через нас с сыном тогда направили пистолет на тех, кто шел за нами. Я испугалась и перестала брать его с собой. Потому что поняла, что закончиться это может плохо. Если не поранят – то затопчут,

– рассказывала Яна осенью 2018 года в комментарии "Цензор.НЕТ".



Яна и другие женщины, воюющие на Донбассе

Как Яна Червона попала на Донбасс

Правда, участвовать в боевых действиях она согласилась не сразу. Сначала была волонтером и помогала батальону "Айдар". А воевать начал в сентябре 2016 года, вступив в ряды 54-й бригады, затем перешла в 46-й отдельный батальон специального назначения "Донбасс-Украина", который сейчас находится на передовой на Луганщине, и пробыла в нем до конца своей жизни.

"Мы с девочками начали собирать помощь для фронта... Ведь тогда не было абсолютно ничего. Ребята радовались даже таким вещам, как мыло, сигареты и запасная форма на сменку. Потом Стас, один из моих друзей-волонтеров, пошел добровольцем в батальон "Айдар"... Так вот однажды я поехала к нему в гости на передовую с волонтерской помощью. Тогда и поняла, что эта работа стала для меня выходом из бездны, в которой я не знала, что делать, чтобы приносить пользу, тогда когда наши ребята воюют... Так я и начала помогать айдаровцам, пока сама не подписала контракт", – рассказывала Яна Червона в 2017 году в комментарии изданию "Зеркало недели".



Сначала Яна помогала ребятам на фронте, а потом взяла в руки пулемет

Откуда взяла позывной "Ведьма"

По словам Яны Червоной, до июня 2016 года женщин в основном отправляли на кухню или склад, но после этого все изменилось, и прекрасная половина человечества получила большую свободу, и она взяла в руки пулемет. Что касается позывного "Ведьма", то его придумала подруга Яны.

"Почему "Ведьма"? Не знаю. Может, характер. А еще... плохое часто чувствую. Но когда становлюсь слишком "хорошей", ребята шутят, что пора менять позывной на "Фея", – вспоминала военная.

Самые страшные воспоминания Яны Червоной о Донбассе

Самые страшные для Яны Червоной дни были в декабре 2016 года – тогда погибли сразу пять ее собратьев... а сегодня уже ее нет.

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Яна в памяти собратьев всегда останется светлой и улыбчивой

В тот день у нас была операция, мы должны были взять "лес". Я сначала сидела на рациях, но, и когда моя смена закончилась, осталась. Мы все почти сутки постоянно были на рациях, слышали весь эфир, все, что тогда происходило... Особенно страшно было услышать первое: "У нас 200-й". Именно я принимала этот сигнал. Затем второе сообщение: "У нас 200-й". Мы не знали даже кто именно погиб, группа разбилась, и ребята потеряли друг друга из вида. Потом еще одно такое сообщение. И я сидела и не знала, кого уже нет в живых, а кто вернулся в блиндаж. Единственное имя, которое мы на тот момент знали – это Никита Яровой ("Шайтан") – командир нашей роты. А дальше в "эфире" сообщения были отрывочными, с криками, вообще невозможно было понять, что там происходит. Среди них был Андрей Байбуз (позывной "Эфа"), он воевал вместе с женой – Викой... В тот день кроме "Эфы" и "Шайтана" погибли еще "Саныч", "Семьянин", "Гюрза". Истерик не было. Все эти смерти я плакала, но как это выразить правильно... спокойно плакала,

– вспоминала Яна Червона.