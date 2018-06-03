На Донбассе произошли интенсивные бои, – сводка
В субботу, 2 июня, на отдельных направлениях на Востоке Украины продолжались интенсивные боевые действия. Трое украинских военных получили ранения и были госпитализированы.
Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
Военные добавили, что во время боев не позволили противнику улучшить тактическое положение.
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Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня.
По данным разведки, трех оккупантов уничтожено, трое ранены.
Источник: 24 Канал
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