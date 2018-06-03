На Донбасі відбулися інтенсивні бої, – зведення
У суботу, 2 червня, на окремих напрямках на Сході України тривали інтенсивні бойові дії. Троє українських військових отримали поранення та були госпіталізовані.
Про це повідомили у прес-службі операції Об’єднаних сил.
Військові додали, що під час боїв не дозволили противнику покращити тактичне положення.
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Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар’їнка, Чермалик, Широкине. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушували режим припинення вогню.
За даними розвідки, трьох окупантів знищено, трьох поранено.
Джерело: 24 Канал
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