На Донбасі відбулися інтенсивні бої, – зведення

У суботу, 2 червня, на окремих напрямках на Сході України тривали інтенсивні бойові дії. Троє українських військових отримали поранення та були госпіталізовані.

Про це повідомили у прес-службі операції Об’єднаних сил. Військові додали, що під час боїв не дозволили противнику покращити тактичне положення. Читайте також: У звільненому Південному терористи спалили майже усі хати цивільних Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар’їнка, Чермалик, Широкине. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушували режим припинення вогню. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, трьох поранено.