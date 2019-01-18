На Донбассе против украинских военных работал снайпер: враг дважды нарушал режим тишины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за день ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Об этом сообщили в штабе ООС на странице в Facebook.

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Отмечается, что пророссийские боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам вблизи поселка Гнутово. На этом направлении также работал снайпер оккупантов.

Украинские военные заявили о соблюдении условий прекращения огня со своей стороны.

Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня,

– говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.