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      На Донбасі проти українських військових працював снайпер: ворог двічі порушував режим тиші

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      Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових
      Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових / globalwarnews

      У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі за день жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

      Про це повідомили у штабі ООС на сторінці у Facebook.

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      Зазначається, що проросійські бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу селища Гнутове. На цьому напрямку також працював снайпер окупантів.

      Українські військові заявили про дотримання умов припинення вогню зі свого боку.

      Українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню,
      – йдеться у повідомленні.

      У штабі наголосили, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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