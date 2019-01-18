На Донбасі у житловому будинку знайшли тіла двох бійців ЗСУ

У п'ятницю, 18 січня, у житловому будинку в селі Калинове Покровського району Донецької області знайдено тіла двох вбитих військових Збройних сил України.

Про це 24 каналу повідомили в поліції Донецької області та прес-службі ООС.

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"Підтверджуємо факт загибелі двох військовослужбовців. Поліцією Донецької області здійснюється досудове розслідування за ознаками статті 115 частини другої Кримінального кодексу України "Навмисне вбивство двох або більше осіб", – зазначили у поліції.

Наразі тривають всі необхідні першочергові слідчі та оперативні дії.

В прес-службі ООС заявили, що ця надзвичайна подія не пов'язана з виконанням бойових завдань в районі проведення бойових дій.

За інформацією УНН, один з вбитих, майор, знайдений з вогнепальним пораненням в голову, у другого – множинні забої голови. На місці злочину знайдено пістолет "Макарова".