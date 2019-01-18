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      Олексій Чибісов

      Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?

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      Кількість поранених та загиблих на Донбасі зростає
      Кількість поранених та загиблих на Донбасі зростає / ВВС

      Самісінький початок року відзначився лише відносним затишшям на фронті, однак вже через два тижня російські терористи почали використовувати не тільки стрілецьку зброю.

      Звичайний українець у скупих описах боєзіткнень від штабу операції Об'єднаних сил навіть приблизно різниці між тими боями, що були, наприклад, ще кілька днів тому, не зрозуміє. Та сама зброя, приблизно ті самі 5-7 обстрілів, однак кількість поранених бійців ЗСУ щодалі стає більшою. З'являються й загиблі.

      А справа у тому, що штаб каже лише про зафіксовані обстріли, але взагалі мовчать про їхні інтенсивність та тривалість. Росіяни ж криють позиції наших захисників подекуди кілька годин. При цьому зовсім не для того, щоб просто завдати українцям на передовій клопоту, а прицільно, щоб вбивати. І це пов'язано із багатьма моментами, які готують нам окупанти.

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      По-перше, російські терористи збираються посилювати бойові дії і далі. Для їхніх політичних ігрищ важливо, щоб кожного дня гинуло якомога більше українців. При цьому лише поки що "мовчать" артилерія та "Гради" – до виборів з них можуть зняти чохли, аби лише створити картинку того, що Петро Олексійович не контролює ситуацію, а опозиціонери зі своїми обіцянками припинити війну будь-яким шляхом отримали серйозний козир у боротьбі за президентське крісло.

      Саме для цього окупанти готуються до запеклих боїв на Донбасі, зганяють поближче до передової танки та тренуються на численних полігонах майже по всій захопленій ЗС РФ території.

      Якщо ж брати до уваги ситуацію на передовій з боку "ДНР" та "ЛНР", то на лінії фронту кадрові співробітники ГРУ тестують нові медичні препарати, які здатні вбити в людини втому та відчуття страху. Саме знаходячись під дією цих психотропних речовин бойовики й обстрілюють сили ООС без продиху годину за годиною. Лише поки для них існує заборона використовувати потужну зброю, але її можуть зняти у будь-який момент навіть не якісь там генерали, а звичайні офіцери. Принаймні використання мінометів та дульної артилерії це точно стосується. Щодо РЗСВ, то тут вже рішення мають приймати зверху.

      Росіяни готуються воювати, не дивлячись на поганий бойовий дух окупаційних військ. На самій лінії фронту в них стоять мотивовані наркотиками люди. А те, що коїться в тилу, ніяк не впливає на бойові дії, адже йти у масштабний наступ ніхто не збирається: по-перше, на це немає сил, по-друге, кремлівські загарбники не стануть захоплювати міста із електоратом регіоналів та тимошенківців перед виборами. Адже прифронтова зона через безперервну роботу російських каналів, бездоганну дію місцевої влади та політичні чвари перетворилася на сукупчення людей, які не люблять діючу владу.

      При цьому ж посилювати обстріли росіяни планують масштабно, зі всіма видами озброєння та розгоном інформаційної зради по всій країні за допомогою фейкових акаунтів у соцмережах, російських пропагандистів та українських журналістів, які в угоду трафіку та своїм власникам-опозиціонерам не перевірятимуть дані.

      Читайте також: Мешканець "ДНР" про життя у "республіці": "Тут такий п***ць, що уявити неможливо"

      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Війна Втрати
      Джерело: 24 Канал
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