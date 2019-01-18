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      На Донбассе в жилом доме нашли тела двух бойцов ВСУ

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      На Донбассе в доме нашли тела двух военных
      На Донбассе в доме нашли тела двух военных / Фото из открытых источников

      В пятницу, 18 января, в жилом доме в селе Калиново Покровского района Донецкой области найдены тела двух убитых военных Вооруженных сил Украины.

      Об этом 24 канала сообщили в полиции Донецкой области и пресс-службе ООС.

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      "Подтверждаем факт гибели двух военнослужащих. Полицией Донецкой области осуществляется досудебное расследование по признакам статьи 115 части второй Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более лиц", – отметили в полиции.

      Сейчас продолжаются все необходимые первоочередные следственные и оперативные действия.

      В пресс-службе ООС заявили, что это чрезвычайное происшествие не связано с выполнением боевых задач в районе проведения боевых действий.

      По информации УНН, один из убитых, майор, найдены с огнестрельным ранением в голову, у второго – множественные ушибы головы. На месте преступления обнаружен пистолет "Макарова".

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Криминальные новости Новости Донецка Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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