На Донбассе ранено украинского защитника, – штаб

В течение текущих суток, от 7-ми утра и до 18 часов, 6 июля, российские оккупационные силы продолжают нарушать установленное перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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"Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное", – сообщили в штабе.

Отмечается, что по позициям защитников Красногоровки работал снайпер. Вследствие этого один украинский защитник получил ранение.



