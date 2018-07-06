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На Донбасі поранено українського захисника, – штаб

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На Донбасі поранено українського захисника
На Донбасі поранено українського захисника / hromadskeradio

Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години 6 липня, російські окупаційні сили продовжують порушувати встановлене перемир'я.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил. 

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"Російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське, Південне, Новоселівка Друга, Авдіївка, Красногорівка та Водяне", – повідомили у штабі.

Зазначається, що по позиціях захисників Красногорівки працював снайпер. Внаслідок цього один український захисник отримав поранення.


 

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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