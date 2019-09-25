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      На Донбассе ранены двое украинских военных: боевики стреляют из запрещенного оружия

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      Обстрелы в зоне ООС не утихают
      Обстрелы в зоне ООС не утихают / mil.gov.ua

      В зоне ООС с начала суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранение и еще один – боевую травму.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Марьинки из направлений Трудовского и Александровки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки с направления Старомихайловки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного из направления Ужовки - из вооружения БМП и стрелкового оружия; неподалеку Опытного с направления Спартака - с автоматического гранатомета.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Майского из направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды неподалеку Новолуганское из направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Южного из направления "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского из направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска из направления Лозового - из гранатометов различных систем; в районе Зайцевого - из стрелкового оружия.

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      С 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.


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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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