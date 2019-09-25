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      На Донбасі поранено двох українських військових: бойовики стріляють із забороненої зброї

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      Обстріли в зоні ООС не вщухають
      Обстріли в зоні ООС не вщухають / mil.gov.ua

      В зоні ООС з початку доби збройні формування РФ і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення та ще один – бойову травму.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Мар’їнки з напрямків Трудівського та Олександрівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з озброєння БМП та стрілецької зброї; неподалік Опитного з напрямку Спартака - з автоматичного гранатомета.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; тричі неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї; неподалік Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Світлодарська з напрямку Лозового - з гранатометів різних систем; в районі Зайцевого - зі стрілецької зброї.

      Зверніть увагу: Окупанти на Донбасі готуються до масштабних військових навчань, – розвідка

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 канал у

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир'я". Проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

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      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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