На Донбассе ранены трое украинских защитников, – штаб ООС

За минувшие сутки российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых – из тяжелого вооружения.

Об этом информируют в штабе Операции объединенных сил.

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На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское. На Донецком направлении 8 раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное,

– говорится в утреннем отчете.

Однако жарче всего было на Мариупольском направлении. Там российские наемники 14 раз обстреливали украинских защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик.

Кроме этого, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностями 82-миллиметровые минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.

К сожалению, в результате активных боевых действий трех военнослужащих были ранены.

По уточненным данным разведки двух оккупантов было уничтожено и трое ранены.