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На Донбасі поранено трьох українських оборонців, – штаб ООС

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Українські оборонці знищили двох окупантів, ще трьох – поранили
Українські оборонці знищили двох окупантів, ще трьох – поранили / fakty.ictv.ua

За минулу добу російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – із важкого озброєння.

Про це інформують у штабі Операції об'єднаних сил.

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На Попаснянському та Світлодарському напрямках ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників населених пунктів Троїцьке та Новолуганське. На Донецькому напрямку 8 разів ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне,
– йдеться у ранковому зведенні.

Проте найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Там російські найманці 14 разів обстрілювали українських захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели по підрозділах біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик.

Окрім цього, ворог вперше за шість днів використав заборонені Мінськими домовленостями 82-міліметрові міномети і випустив по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін.

На жаль, внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців було поранено.

За уточненими даними розвідки двох окупантів було знищено та трьох поранено.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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