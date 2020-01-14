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      На Донбассе сгорела база военных парамедиков: пострадал волонтер

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      Пожар на базе волонтеров / facebook.com/julia.paevska

      В Донецкой области сгорела база парамедиков "Ангелы Тайры". Они помогали украинским военным в районе Широкино. Один из волонтеров получил незначительные ожоги.

      Пожар произошел в ночь на 14 января, сообщила на своей фейсбук-странице командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.

      Следует знать: С начала года в Украине от пожаров погибло более сотни человек

      По ее словам, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, а также частично личные вещи.

      Предварительная причина пожара – неисправная проводка.

      Паевская поблагодарила пожарников за спасение части имущества и обратилась к неравнодушным с просьбой о помощи в восстановлении базы.

      Что известно о Юлии Паевской и подразделении "Ангелы Тайры"51-летняя Юлия Паевская – парамедик, командир подразделения "Ангелы Тайры", волонтер и доброволец с позывным "Тайра", "Габриел". Она также возглавляет Федерацию айкидо "Мутокукай-Украина".

      В 2019 году Паевская была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№79 в списке).

      База "Ангелов Тайры" расположена в Широкино, вблизи Мариуполя. Там оказывали помощь и предоставляли лекарства.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Пожар Операция Объединенных сил Волонтеры
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