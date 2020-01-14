На Донбассе сгорела база военных парамедиков: пострадал волонтер

В Донецкой области сгорела база парамедиков "Ангелы Тайры". Они помогали украинским военным в районе Широкино. Один из волонтеров получил незначительные ожоги.

Пожар произошел в ночь на 14 января, сообщила на своей фейсбук-странице командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.

Следует знать: С начала года в Украине от пожаров погибло более сотни человек

По ее словам, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, а также частично личные вещи.

Предварительная причина пожара – неисправная проводка.

Паевская поблагодарила пожарников за спасение части имущества и обратилась к неравнодушным с просьбой о помощи в восстановлении базы.

Что известно о Юлии Паевской и подразделении "Ангелы Тайры"51-летняя Юлия Паевская – парамедик, командир подразделения "Ангелы Тайры", волонтер и доброволец с позывным "Тайра", "Габриел". Она также возглавляет Федерацию айкидо "Мутокукай-Украина".



В 2019 году Паевская была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№79 в списке).



База "Ангелов Тайры" расположена в Широкино, вблизи Мариуполя. Там оказывали помощь и предоставляли лекарства.