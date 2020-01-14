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      На Донбасі згоріла база військових парамедиків: постраждав волонтер

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      Пожежа на базі волонтерів / facebook.com/julia.paevska

      У Донецькій області згоріла база парамедиків "Ангели Тайри". Вони допомагали українським військовим у районі Широкино. Один з волонтерів отримав незначні опіки.

      Пожежа сталася в ніч на 14 січня, повідомила на своїй фейсбук-сторінці командир підрозділу "Ангели Тайри" Юлія Паєвська.

      Варто знати: З початку року в Україні від пожеж загинуло більше сотні людей

      За її словами, згоріли усі волонтерські медикаменти та обладнання, а також частково особисті речі.

      Попередня причина пожежі – несправна проводка.

      Паєвська подякувала рятувальникам за порятунок частини майна і звернулася до небайдужих із проханням про допомогу у відновленні бази.

       

      Що відомо про Юлію Паєвську і підрозділ "Ангели Тайри" 51-річна Юлія Паєвська – парамедик, командир підрозділу "Янголи Тайри", волонтер і доброволець із позивним "Тайра", "Габрієл". Вона також очолює Федерацію айкідо "Мутокукай-Україна".

      У 2019 році Паєвська була кандидатом у народні депутати від партії "Голос" (№79 у списку).

      База "Ангелів Тайри" розташована у Широкиному, поблизу Маріуполя. Там надавали допомогу та ліки.

      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні
      33077
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Маріуполя Пожежа Волонтери Операція Об'єднаних сил
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