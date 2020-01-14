На Донбасі згоріла база військових парамедиків: постраждав волонтер

У Донецькій області згоріла база парамедиків "Ангели Тайри". Вони допомагали українським військовим у районі Широкино. Один з волонтерів отримав незначні опіки.

Пожежа сталася в ніч на 14 січня, повідомила на своїй фейсбук-сторінці командир підрозділу "Ангели Тайри" Юлія Паєвська.

Варто знати: З початку року в Україні від пожеж загинуло більше сотні людей

За її словами, згоріли усі волонтерські медикаменти та обладнання, а також частково особисті речі.

Попередня причина пожежі – несправна проводка.

Паєвська подякувала рятувальникам за порятунок частини майна і звернулася до небайдужих із проханням про допомогу у відновленні бази.