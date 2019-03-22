На Донбассе снова погиб украинский военный

Враг шесть раз обстреливал позиции ВСУ в течение пятницы, 22 марта. Из-за огня снайперов и атаки из минометов погиб украинский военный и еще один получил ранения.

Из шести зафиксированных обстрелов враг пять раз применил запрещенное вооружение. В сторону украинцев летели 63 смертоносные мины калибров 120 и 82 миллиметра. А также пули снайперов. Об этом рассказали в пресс-центре Операции объединенных сил.

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В частности, на востоке линии соприкосновения пророссийские боевики обстреляли Водяное и Новомихайловку, на севере – Новоалександровку и Новозвановку. Активно стреляли вблизи поселка Золотое-1 – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", – говорится в вечерней сводке ООС.

ВСУ адекватно ответили на обстрелы и провокации, но о потерях врага пока информации нет.