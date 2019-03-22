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      На Донбасі знову загинув український військовий

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      У зоні ООС ворог вбив українського бійця
      У зоні ООС ворог вбив українського бійця / Ілюстративне фото

      Ворог шість разів обстрілював позиції ЗСУ протягом п'ятниці, 22 березня. Через вогонь снайперів та атаки з мінометів загинув український військовий, і ще один зазнав поранення.

      З шести зафіксованих обстрілів ворог п'ять разів застосував заборонене озброєння. У бік українців летіли 63 смертоносні міни калібрів 120 та 82 міліметри. А також кулі снайперів. Про це розповіли у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

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      Зокрема, на сході лінії зіткнення проросійські бойовики обстріляли Водяне та Новомихайлівку, на півночі – Новоолександрівку та Новозванівку. Активно стріляли поблизу селища Золоте-1 – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї.

      "Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав поранення", – йдеться у вечірньому зведенні ООС.

      ЗСУ адекватно відповіли на обстріли й провокації, але про втрати ворога поки інформації немає.

       

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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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