На Донбасі знову загинув український військовий

Ворог шість разів обстрілював позиції ЗСУ протягом п'ятниці, 22 березня. Через вогонь снайперів та атаки з мінометів загинув український військовий, і ще один зазнав поранення.

З шести зафіксованих обстрілів ворог п'ять разів застосував заборонене озброєння. У бік українців летіли 63 смертоносні міни калібрів 120 та 82 міліметри. А також кулі снайперів. Про це розповіли у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Читайте також: Скільки військових загинули з початку "весняного перемир'я" на Донбасі

Зокрема, на сході лінії зіткнення проросійські бойовики обстріляли Водяне та Новомихайлівку, на півночі – Новоолександрівку та Новозванівку. Активно стріляли поблизу селища Золоте-1 – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав поранення", – йдеться у вечірньому зведенні ООС.

ЗСУ адекватно відповіли на обстріли й провокації, але про втрати ворога поки інформації немає.