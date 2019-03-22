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      Скільки військових загинули з початку "весняного перемир'я" на Донбасі

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      Скільки військових загинули з початку "весняного перемир'я" на Донбасі
      Скільки військових загинули з початку "весняного перемир'я" на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      З початку режиму тиші на окупованому Донбасі загнули 5 українських військових, ще 15 – отримали поранення.

      Такі дані озвучив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук, пише "РБК-Україна".

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      З початку введення перемир'я сталося 60 обстрілів позицій Збройних сил України проросійськими бойовиками. Марчук наголосив, що обстріли велися і зі зброї, яка вже має бути відведена від лінії розмежування

      "Про втрати, мабуть, треба сказати. Бойові втрати особового складу Об’єднаних сил за цей період: загиблі – 5, поранені 15. Всього 20 людей з 8 березня", – сказав Марчук.

      Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України домовилася про введення з півночі 8 березня режиму тиші на Донбасі. Однак, окупанти ігнорують усі домовленості і продовжують обстрілювати позиції наших військ. Лише за минулу добу проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню та вбили одного українського захисника.

      Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

      Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

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      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Жертви Втрати Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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