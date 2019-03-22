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      На окупованому Донбасі загинув український військовий: ворог отримав адекватну відповідь

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      На окупованому Донбасі загинув український військовий: ворог отримав відповідь
      На окупованому Донбасі загинув український військовий: ворог отримав відповідь / narodna-pravda.ua

      Впродовж 21 березня проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Ворог витратив 40 мін калібрів 120 та 82 міліметрів.

      Російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наших захисників у районі населеного пункту Широкине, а також міста Авдіївка.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили п'ять обстрілів наших позицій: з мінометів калібру 82 міліметрів, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Хутір Вільний, а також поблизу селища Золоте-4. Ворог обстріляв позиції українських військ біля населеного пункту Південне, у районі села Кримське та поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

      Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, а ще двоє отримали поранення.

      На всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь. Українські військові знищили трьох та поранили шістьох окупантів. Також вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищено військовий автомобіль противника.

      Від початку поточної доби противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі населеного пункту Золоте-1. Унаслідок обстрілу один наш захисник отримав поранення.

      Підрозділ, який був обстріляний, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Втрати Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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