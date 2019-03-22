На окупованому Донбасі загинув український військовий: ворог отримав адекватну відповідь
Впродовж 21 березня проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Ворог витратив 40 мін калібрів 120 та 82 міліметрів.
Російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.
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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наших захисників у районі населеного пункту Широкине, а також міста Авдіївка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили п'ять обстрілів наших позицій: з мінометів калібру 82 міліметрів, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Хутір Вільний, а також поблизу селища Золоте-4. Ворог обстріляв позиції українських військ біля населеного пункту Південне, у районі села Кримське та поблизу селища міського типу Станиця Луганська.
Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, а ще двоє отримали поранення.
На всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь. Українські військові знищили трьох та поранили шістьох окупантів. Також вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищено військовий автомобіль противника.
Від початку поточної доби противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі населеного пункту Золоте-1. Унаслідок обстрілу один наш захисник отримав поранення.
Підрозділ, який був обстріляний, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються.