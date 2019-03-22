На оккупированном Донбассе погиб украинский военный: враг получил адекватный ответ

В течение 21 марта пророссийские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Враг потратил 40 мин калибров 120 и 82 миллиметров.

Российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

Читайте также: На Луганщине задержали боевика, который воевал за "ЛНР": о чем преступник рассказал СБУ (обновлено)

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников в районе населенного пункта Широкино, а также города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов наших позиций: из минометов калибра 82 миллиметров, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный, а также вблизи поселка Золотое-4. Враг обстрелял позиции украинских войск возле населенного пункта Южное, в районе села Крымское и вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, а еще двое получили ранения.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ. Украинские военные уничтожили трех и ранили шестерых оккупантов. Также огнем изпротивотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Золотое-1. В результате обстрела один наш защитник получил ранение.

Подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.