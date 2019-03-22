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      На оккупированном Донбассе погиб украинский военный: враг получил адекватный ответ

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      На оккупированном Донбассе погиб украинский военный: враг получил адекватный ответ
      На оккупированном Донбассе погиб украинский военный: враг получил адекватный ответ / narodna-pravda.ua

      В течение 21 марта пророссийские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Враг потратил 40 мин калибров 120 и 82 миллиметров.

      Российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников в районе населенного пункта Широкино, а также города Авдеевка.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов наших позиций: из минометов калибра 82 миллиметров, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный, а также вблизи поселка Золотое-4. Враг обстрелял позиции украинских войск возле населенного пункта Южное, в районе села Крымское и вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

      В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, а еще двое получили ранения.

      На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ. Украинские военные уничтожили трех и ранили шестерых оккупантов. Также огнем изпротивотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

      С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Золотое-1. В результате обстрела один наш защитник получил ранение.

      Подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

       

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      Теги: Операция Объединенных сил Украина – Россия Потери Жертвы Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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